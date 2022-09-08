بعد رصد أول إصابة بمصر.. ما هو علاج جدري القرود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه في اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.​

الحالة المصابة الأولى في مصر تستدعي السؤال عن علاج جدري القرود، خصوصا أنه يتنشر في عدد من الدول، وهو ما نوضحه بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني.

ما هو علاج الأشخاص المصابين بجدري القردة؟

ينبغي للأشخاص المصابين بجدري القردة اتباع نصيحة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم. وعادة ما تزول الأعراض من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى تقلي العلاج.

وإذا لزم الأمر، يمكن استخدام أدوية الألم (المسكنات) والحمى (خافضات الحرارة) من أجل تخفيف بعض الأعراض. ومن المهم بالنسبة إلى أي شخص مصاب بجدري القردة المحافظة على الإمهاء وتناول الأغذية المناسبة والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.

وينبغي للأشخاص الذين يعزلون أنفسهم أن يعتنوا بصحتهم العقلية من خلال القيام بأشياء يجدونها مريحة وممتعة، والبقاء على اتصال بأحبائهم عن طريق استخدام التكنولوجيا، وممارسة الرياضة إذا كانوا يشعرون بصحة جيدة بما فيه الكفاية ويجدون القدرة على القيام بذلك أثناء فترة العزل، وطلب الدعم بشأن صحتهم العقلية إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.

وينبغي للأشخاص المصابين بجدري القردة تجنب خدش جلدهم والاعتناء بالطفح الجلدي عن طريق تنظيف أيديهم قبل لمس الآفات وبعده والحفاظ على جفاف الجلد وكشفه (ما لم يكونوا حتماً في غرفة مع شخص آخر، وفي هذه الحالة لا بد لهم من تغطية الجلد بالملابس أو الضماد إلى أن يتمكنوا من الخضوع للعزل مرة أخرى).

ويمكن الحفاظ على نظافة الطفح الجلدي باستخدام الماء المعقَّم أو المطهِّر. ويمكن الغسل بالمياه المالحة من أجل الآفات في الفم، ويمكن أن تساعد الحمامات الدافئة التي تحتوي على بيكربونات الصوديوم والملح الإنكليزي من أجل الآفات الموجودة على الجسم. ويمكن دهن الليدوكايين على الآفات الفموية وحول منطقة الشرج لتخفيف الألم.

وذكر الصحة العالمية أنه أفضت سنوات عديدة من البحث عن علاجات الجدري إلى تطوير منتجات قد تكون مفيدة أيضاً لعلاج جدري القردة. ومنحت الوكالة الأوروبية للأدوية موافقتها على مضاد للفيروسات تم تطويره لعلاج الجدري (tecovirimat) في كانون الثاني/يناير 2022. وهناك قدر محدود من التجربة مع هذه العلاجات في سياق فاشية جدري القردة. ولهذا السبب، عادة ما يكون استخدامها مصحوباً بجمع المعلومات التي من شأنها تحسين المعرفة بشأن أفضل السبل لاستخدامها في المستقبل.

هل يوجد لقاح ضد جدري القردة؟

توضح "الصحة العالمية" أنه تمت الموافقة مؤخراً على لقاح للوقاية من جدري القردة، وتوصي بعض البلدان بتطعيم الأشخاص المعرضين للخطر.

وقد أفضت سنوات عديدة من البحث إلى تطوير لقاحات أحدث وأكثر أماناً لمرض تم القضاء عليه يسمى الجدري، والتي قد تكون مفيدة أيضاً في الوقاية من جدري القردة. وقد تمت الموافقة على أحد هذه اللقاحات للوقاية من جدري القردة. وينبغي النظر في تطعيم الأشخاص المعرضين للخطر فحسب (على سبيل المثال، شخص كان على اتصال وثيق بشخص مصاب بجدري القردة). ولا يُنصح بالتطعيم الجماعي حالياً.

ورغم أنه قد تبين أن لقاح الجدري يوفر حماية من جدري القردة في الماضي، لا يوجد سوى قدر محدود من البيانات الحالية بشأن فعالية لقاحات الجدري/جدري القردة الأحدث في الوقاية من جدري القردة في إطار الممارسة السريرية والسياقات الميدانية.