كيف تحافظي على نضارة البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس؟.. 3 خطوات تساعدك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال فصل الصيف ومع التردد لعدة مرات خارج المنزل خلال اليوم الواحد، قد يتعرض الشخص إلى أشعة الشمس أكثر من مرو، ما يؤثر بدوره على نضارة البشرة، وظهور بعض العلامات الحمراء بالوجه، نتيجة مواجهتها لساعات طويلة.

ومع التعرض الطويل لأشعة الشمس، تحرص بشكل خاص السيدات والفتيات، على البحث عن كل ما يساهم في عودة البشرة لنضارتها وإشراقتها مرة أخرى، ويمكن فعل ذلك من خلال عدة خطوات، نستعرضها بحسب ما كشف موقع healthline العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة.

1- الحصول على حمام بارد

أثناء التعرض للشمس، يتم تغطية الجلد بالأتربة والأملاح والمواد المختلفة بالجو، ما قد يؤدي إلى جفافه، لذلك أفضل ما يمكنك فعله هو أخذ حمام بارد منعش؛ إذ أنه ذلك سيساعد في تبريد البشرة، والحفاظ عليها نظيفة.

2- التنظيف العميق

فقط استخدمي منظف الرغوة أو الجل الذي تفضلينه، وضعيه على بشرتك مع توزيعه بشكل جيد عليها، ومن ثم اشطفيه بالمياه.

3- استخدام المرطبات

لا يكفي الاستحمام بالماء البادر أو تنظيف البشرة جيدًا فقط في الحفاظ على نضارة البشرة؛ إذ أنها تحتاج إلى الترطيب كل يوم، خاصة بعد التعرض لأشعة الشمس.