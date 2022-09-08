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من هي كيرا والش أغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية؟.. «بنت من الريف»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كيرا والش

صفقة جديدة ومميزة في تاريخ كرة القدم النسائية العالمية، أعلن عنها مؤخرًا، أعلن عنها نادي الإسباني بالتعاقد مع كيرا والش لاعبة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد مسيرة حافلة لها استمرت لـ8 أعوام مع النادي الإنجليزي، خاضت خلالهم 211 مباراة.

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الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم النسائية

وحسب ما ذكرت التقارير الصحفية العالمية بموقع amolivia، أن صفقة لاعبة مانشستر سيتي السابقة تعد واحدة من الصفقات الأغلى في تاريخ كرة القدم النسائية، حيث إنها بلغت 350 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 8 ملايين جنيه مصري.

وسرعان ما لاقت الصفقة حديث الكثير من عشاق كرة القدم النسائية حول العالم، خاصة في القارة الأوروبية، وحاليًا تناقش اللاعبة العشرينية الشروط الخاصة بصفقة انتقالها، وترتيب الفحص الطبي مع النادي.

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معلومات عن كيرا والش 

ونستعرض في السطور الآتية أبرز المعلومات عن كيرا والش:

1- ولدت كيرا والش في إحدى الضواحي الريفية بالممكلة المتحدة.

2- أحبت لعب كرة القدم مع والدها في الملعب المقابل لمنزلهم منذ أن كانت حوالي سن الخامسة. 

3- من مواليد عام 1997، أي تبلغ من العمر 25 عامًا.

4- حصدت اللاعبة البريطانية 8 ألقاب خلال مسيرتها بنادي مانشستر سيتي.

5- منذ ظهورها الأول مع مان سيتي في يوليو 2014، شاركت اللاعبة في 189 مباراة مع النادي وسجلت ثمانية أهداف، ولعبت 49 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

6- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ما يقرب من 188 ألف شخص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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