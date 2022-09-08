الامارات | صحة وجمال الشعر.. البداية من فروة الرأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلعب فروة الرأس الصحية دوراً مهماً في تمتع الشعر بالصحة والجمال، ولذا ينبغي العناية بها من خلال مستحضرات تقشير فروة الرأس، كما أوردت مجلة Brigitte المعنية بالصحة والجمال.

وأوضحت المجلة أن مستحضرات التقشير تعمل على تنظيف فروة الرأس بشكل عميق، لتخلصها من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف والقشور، والتي تتسبب في انسداد بصيلات الشعر، ومن ثم منع وصول المغذيات كالفيتامينات والمعادن إلى جذور الشعر، ما يتسبب في جفاف الشعر وضعفه وبهتانه وتقصفه وسقوطه.

ولمواجهة تلك المشكلات والتمتع بشعر صحي وجذاب، ينبغي إجراء تقشير لفروة الرأس بمعدل مرة كل أسبوع، مع مراعاة استخدام مستحضر التقشير المناسب لنوع فروة الرأس للحصول على النتيجة المرجوة.

وحسب المجلة، تعد مستحضرات التقشير المحتوية على حمض «ألفا هيدروكسي» (AHA) مناسبة لفروة الرأس الجافة، بينما تعد مستحضرات التقشير المحتوية على حمض «بيتا هيدروكسي» (BHA) ملائمة لفروة الرأس الدهنية. أما فروة الرأس الحساسة والمتهيجة فتناسبها مستحضرات التقشير المحتوية على حمض «بولي هيدروكسي» (PHA).