الامارات | نقاد: مسلسل «خواتم القوة» تحفة فنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال مسلسل «ذا رينجز أوف باور»، أو «خواتم القوة»، الذي طال انتظاره، وهو أحدث أجزاء «ذا لورد أوف ذا رينجز» أو «سيد الخواتم» إشادة واسعة من نقاد الأعمال التلفزيونية، معتبرينه تحفة فنية، مع إعجاب معظم من شاهدوه بالحبكة القصصية والجوانب الفنية البصرية والتصوير السينمائي للحلقتين الأوليين.

والمسلسل مأخوذ من ملاحق روايات «سيد الخواتم» الأصلية للكاتب جيه.آر.آر. تولكين. وتدور أحداثه قبل آلاف السنين من أحداث روايات وأفلام «الهوبيت» و«سيد الخواتم».

وتدور أحداث المسلسل، الذي يستكشف العصر الثاني للأرض الوسطى، حسب تصورات المؤلف تولكين، حول قصة تشكيل الخواتم وتحالف بين الجان والبشر لمحاربة شر قديم. وهو من إنتاج شركة «برايم فيديو» التابعة لـ«أمازون».

وحصل المسلسل، الذي أذيع لأول مرة على خدمة البث يوم الجمعة الماضي، على تقييم إيجابي بنسبة 84% على موقع «روتن توميتوز» من بين 136 من أوائل من أدلوا بآرائهم عن الحلقتين الأوليين.

وقال إريك كين من «فوربس»: «شاهدت هذا المسلسل وأنا متشكك»، لكن بعد الحلقتين الأوليين أصبحت «على يقين» من قيمة العمل.

وأضاف: «ما ابتكره صانعا العرض باتريك مكاي وجي.دي باين هو ببساطة شيء مذهل من حيث النطاق والحجم، والجمال الطبيعي والروعة.. إنه ليس أقل من تحفة فنية».

وبينما شارك العديد من النقاد كين هذا الحماس، لم يعجب بالمسلسل عدد قليل ممن شاهدوه.

ويعتقد دارين فرانيش من مجلة «إنترتينمنت ويكي» أن هناك «أساليب لعمل مسلسلات عن أحداث سابقة»، ويقول إن «خواتم القوة» يفعل ذلك بشكل خاطئ.

حصل المسلسل على تقييم إيجابي بنسبة 84% على موقع «روتن توميتوز».