الامارات | أعراض «متلازمة نقص الانتباه».. راقبي سلوك طفلك بعناية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوجد العديد من المؤشرات الأولية الدالة على الإصابة بمتلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة، التي يمكن أن تظهر لدى الأطفال مبكراً، في عمر ما قبل المدرسة مثلاً.

وأوصت مجلة «إلتيرن» الألمانية المعنية بالأسرة الآباء بمراقبة سلوك طفلهم الصغير بعناية شديدة، موضحة أنه يمكنهم الاستدلال على إصابة طفلهم بهذه المتلازمة، من خلال الحركة الزائدة والنفور من أداء الأنشطة، التي تستلزم التركيز والانتباه لمدة تزيد على دقيقة أو دقيقتين.

ومن الأعراض الأخرى عدم الشعور بالرهبة من أي شيء، ما قد يدفع الطفل إلى الإتيان بسلوكيات تعرّضه للخطر، إضافة إلى سلوكه العدواني تجاه أقرانه أثناء اللعب معهم مثلاً.

وشددت المجلة على ضرورة أن يكتشف الوالدان إصابة طفلهم بهذه المتلازمة مبكراً، للحيلولة دون وقوع الطفل في الفشل في حياته التعليمية والشخصية والوظيفية لاحقاً.

ويمكن علاج متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة بواسطة الأدوية والعلاج السلوكي والنفسي، إلى جانب الدعم الأسري.