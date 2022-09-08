الامارات | الوجه مرآة.. تعكس التغذية غير الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن التغذية غير الصحية تظهر على الوجه، موضحاً أنه يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول السكر، من خلال ظهور خطوط عرضية على الجبين وأكياس دمعية تحت العينين وبثور مفردة مؤلمة واتجاه الوجنات إلى الداخل، إضافة إلى المظهر الشاحب للبشرة والملمس. بينما يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الملح من خلال تورم الوجه.

ويمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الحليب من خلال تورم الجفون وظهور أكياس دمعية وهالات سوداء تحت العينين وبثور موزعة على الوجه وحب شباب شديد على الذقن، إضافة إلى شحوب أو خشونة الوجنات.

ويمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الجلوتين، من خلال ظهور بثور على الجبين وبقع على الذقن ونقاط حمراء على الوجنات، إضافة إلى انتفاخ الوجنات.

وأشار المركز إلى ضرورة التخلي عن الطعام السبب للعلامات التي تمت ملاحظتها، لأربعة أسابيع كي تختفي العلامات من تلقاء نفسها.