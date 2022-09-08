الامارات | قطعة تستلهم روح السبعينات تعود نجمة للموضة

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شكرا لقرائتكم خبر عن قطعة تستلهم روح السبعينات تعود نجمة للموضة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلّ صندل «الكلوج» نجماً لموضة الأحذية النسائية ليمنح المرأة إطلالة جريئة، حسب مجلة «إيلي» المعنية بالصحة والجمال.
و«الكلوج» صندل بنعل خشبي ضخم يستلهم روح السبعينات الجذابة، لاسيما إذا تم تنسيقه مع سروال جينز بأرجل واسعة.
وأضافت المجلة أن صندل «الكلوج» يتناغم أيضاً مع سروال قماشي بأرجل واسعة أو تنورة ماكسي ذات قصّة انسيابية.
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