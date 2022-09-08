الامارات | سلاح لطيف ينظف البشرة بعمق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة فرويندين الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن زيت التنظيف يعدّ سلاحاً فاعلاً للقضاء على شوائب البشرة، مثل الإفرازات الدهنية الزائدة وبقايا الماكياج والبكتيريا وأضرار أشعة الشمس والتأثيرات البيئية.

وأضافت أن زيت التنظيف يعمل على تنظيف البشرة بعمق وعلى نحو لطيف في الوقت نفسه.

وأضافت «فرويندين» أن زيت التنظيف يعدّ أفضل من مستحضرات التنظيف التقليدية، مثل الرغوة أو الجِل، التي غالباً ما تحتوي على ما يُعرف «بالمؤثرات السطحية» (Surfactants)وتهاجم العديد من هذه المنتجات طبقة الحاجز الواقية، وهي الطبقة الدهنية، التي تحمي البشرة من البكتيريا والجراثيم.

ولتحقيق أفضل نتيجة ممكنة ينبغي بعد استخدام زيت التنظيف تطبيق تونر وكريم عناية مرطب.