الامارات | «ملك بوليوود» يروّج للسياحة العلاجية في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة برجيل القابضة لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، أنها عقدت شراكة مع النجم شاروخان ليكون سفيراً لها، مضيفة أنها اتفقت مع الفنان الهندي على الظهور في حملة إعلانية لمصلحتها على منصات عدة في المنطقة. وتتطلع «برجيل القابضة»، التي تدير 39 مستشفى ومركزاً طبياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى الاستفادة من شعبية شاروخان، الملقب بـ«ملك بوليوود»، لجذب المزيد من الباحثين عن السياحة العلاجية إلى الإمارات.