الامارات | «حديقة العين» توظّف التكنولوجيا لخدمة 4000 حيوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت حديقة الحيوانات بالعين عن أعمار الحيوانات الأكبر سناً في مجموعتها، والتي أكبرها على الإطلاق نسر الأذون الذي ناهز 47 عاماً، ثم الشمبانزي ما بين 36 و37 عاماً، وتمساح المستنقع (34 عاماً)، وهو ما يتجاوز أعمارها في البرية بعشرات السنوات، لما تتعرض له من صيد جائر وزحف عمراني. وبتطبيق أفضل معايير الرعاية التكنولوجية، استطاعت الحديقة الحفاظ على ثروتها الحيوانية، التي تتجاوز 4000 حيوان، عن طريق برامج واستراتيجيات مدروسة ومعتمدة على مستوى عالمي.