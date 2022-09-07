خطوات تساعدك في التخلص من الضغوط العصبية.. ومشروبات سحرية تقضي عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما يشعر الكثير من الأشخاص بضغط نفسي وعصبي كبير أثناء تواجدهم داخل بيئة العمل وفق روتينهم اليومي، وعندما تصل ضغوط العمل إلى حالة مزمنة، فقد ينتهي الأمر بالتأثير على صحتك الجسدية والعاطفية.

وحسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، أنه يمكن أن يؤثر التعرض الطويل الأمد للإجهاد، على جسمك وصحتك العقلية إلى جانب شعورك بالتوتر، وتتمثل أعراض هذا الشعور بالقلق في حالات عدة.

أعراض الشعور بالتوتر نتيجة الضغط العصبي

- انخفاض الطاقة والشعور بالتعب.

- الشعور بالصداع.

- الشعور بالأرق.

- حدوث تغيرات في الشهية.

- حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

- سرعة دقات القلب.

- التعرق.

نصائح التخلص من توتر الضغط العصبي داخل بيئة العمل

1- كتابة ما تشعر به

يمكن أن يساعدك تحديد المواقف العصيبة وتسجيلها على فهم ما يزعجك، ويساهم في تخفيف شعورك بالتوتر.

2- وازن بين حياتك العملية والشخصية

من المهم إنشاء حدود واضحة بين عملك وحياتك الشخصية لمساعدتك على تجنب التعرض للإجهاد المحتمل.

3- إعادة تقييم الأفكار السلبية

عندما تعاني من القلق والتوتر المزمن لفترة طويلة من الزمن، قد يميل عقلك إلى القفز إلى الاستنتاجات وقراءة كل موقف بعدسة سلبية، لذلك يتوجب عليك إعادة تقييم كل موقف يمر بك، وكيفية التعامل معه بشكل سليم.

مشروبات تساعد على التخلص من القلق

وعلى هذا النحو كشفت الدكتورة مروة شعير، أخصائية وخبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال تصريحات سابقة لـ«هن»، أنه هناك عددا من المشروبات التي تخفف من الشعور بالقلق والتوتر، ومع الوقت تتحسن الحالة النفسية للشخص.

وتتمثل تلك المشروبات في:

- عصير الليمون بالنعناع.

- عصير الموز باللبن.

- عصير القصب لكن ليس بشكل مستمر، إذ يفضل تناول القصب على مدار كل يومين.