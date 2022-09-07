فنانة كندية تحوّل السائل المنوي وحليب الأم وبقايا الجثث المحترقة إلى مجوهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

صنعت النحاتة والصاغة الكندية، أماندا بوث، خطًا من المجوهرات حيث تستخدم الحيوانات المنوية البشرية وسوائل الجسم والشعر وبقايا الجثث المحترقة وحليب الأم لصنع الحلي وقلادات من اللؤلؤ.

أعطت أماندا بوث زاوية غريبة لكيفية ارتدائنا أو رؤيتنا للمجوهرات، فهي تحول السوائل الجسدية إلى أحجار كريمة تشبه اللؤلؤ، التطور الجديد الآن هو أن أماندا تصنع قلادات اللؤلؤ من السائل المنوي، وهذا هو السبب في أنها تسمى المجوهرات الجيزي، كما أورد موقع "indiatimes".

تدير المرأة الشركة باسم "Trinkets by Amanda Booth" التي تصنع قطعًا من الإكسسوارات التي يمكن ارتداؤها من سوائل أجساد الناس وخصلات الشعر والرماد، كما صورت عملية التحضير بأكملها على "تيك توك"، حيث لديها أكثر من 188300 متابع، وحصد أحد مقاطعها على أكثر من 5.8 مليون مشاهدة، وسط ذهول ودهشة وإعجاب رهيب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

تصمم أماندا مجموعة واسعة من العناصر، مثل عقود وأساور "اللؤلؤ" ، وترسل عينات من السائل المنوي إلى الاستوديو الخاص بها لتجفيفها، وسحقها، ثم تحويلها إلى مجوهرات يمكن ارتداؤها.

أجرت اختبارًا مع عينة "قدمها زوجها"، حيث صنعت بعض الخرز لسوار وقلادة وخاتم.

من خلال مشاركة النتائج، لوحت أماندا ببعض القطع الرائعة والمتواضعة، مضيفة أنها تحتاج إلى ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من عينة لإنشاء قطعة أخرى من المجوهرات.

على الرغم من العمل مع بعض المواد غير العادية، بما في ذلك حليب الأم أيضًا، ففي حديثها عن التجربة "المجنونة تمامًا" والاهتمام الذي تلقاه عملها، قالت إن زوجًا غريبًا سألها ذات مرة عما إذا كانت مستعدة للعمل مع البول.

قبل انتشار الفيديو، قالت أماندا إن لديها نحو 30 طلبًا مدفوعًا لشراء مجوهرات مصنوعة من السائل المنوي، وبعد انتشار الفيديو ارتفع الرقم منذ ذلك الحين.