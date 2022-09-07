له 5 أسباب.. التفسير العلمي للشعور بالسقوط أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الاستيقاظ فجأة في منتصف الليل، وشعورك بأنك تسقط من السرير قد يجعلك تتعرض لصدمة، لكنك لا تفهم تمامًا ما حدث وما أسباب ذلك الشعور؟

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية وموقع تايمز أوف إنديا، فإن الاحتمال الأكبر للشعور بالسقوط في الحلم، هو أنك قد تعرضت لما يعرفه خبراء النوم بأنه رعشة منومة.

ومعظم الأشخاص تعرضوا لهذا الحلم، تشعر أنك تسقط فجأة وتستيقظ قبل أن تصل إلى الأرض، ما قد يتركك في حالة من الذعر، لكن ليس هناك ما يدعو للقلق كما تظن.

ويقول موقع healthline، إن السقوط في الحلم قد لا يؤدي إلى الموت في أغلب الحالات، فعند السقوط في الأحلام، تستيقظ وترتعش ساقيك، وهي حركة تنقذك من السقوط، تعرف بـ "نفضات النوم".

تفسيرات وأسباب السقوط في الحلم عديدة نستعرضها في هذا التقرير:

- تفسيرات السقوط في الحلم

وفقا لعلماء النفس، فإن الحلم بالسقوط من أي شيء مرتفع يدل على:

عدم قدرة الإنسان على حل مشاكله

شعوره بعدم الأمان

اتخاذ قرارات سيئة

- أسباب هذه الحالة

يعتقد بعض العلماء أن الأسباب كالتالي:

الضغط

القلق

التعب

تناول نسبة كبيرة من الكافيين

قلة النوم

متى ينصح بزيارة الطبيب؟

يعتبر هذا الشعور ليس اضطرابًا خطيرًا ولا يسبب مضاعفات، نادرًا ما يكون علامة على وجود مشكلة أكبر.

وإذا كنت تعاني من ظاهرة السقوط في الأحلام بشكل مستمر، فقد يعني ذلك شدة تعبك وعدم انتظام نومك، وهنا تكمن أهمية الذهاب إلى الطبيب.

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