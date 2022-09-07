"الحلاوة كلها".. متابعون يتفاعلون مع إطلالة يسرا الناعمة في مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حرصت الفنانة يسرا على نشر فيديو جديد لها، من مشاركتها في فاعليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 79، في مدينة فينيسيا الإيطالية.

وظهرت يسرا بإطلالة صيفية، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق، يتخلله بعض الورود، يتميز بأنه بقصة الكب.

واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلًا على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وسلسلة.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وإسكارف بنفس لون الفستان.

ونالت إطلالتها على إعجاب كثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات، قالت شريهان رمزي: "أحلي حاجة في يسرا أنها طبيعية"، وعزة عراقي: "قمراية والله"، وعلقت مي منصور: "إيه القمر دا"، وأخرى: "إيه الحلاوة دي كلها".