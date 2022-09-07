عرض خطير لا تسكت عليه.. دليل على الإصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كم مرة لاحظت شيئًا خاطئًا في صحتك وقُلت ليست مشكلة كبيرة؟.. هناك أعراض قد تكون علامات على حدوث مشاكل صحية يجب الانتباه إليها.

حركة الأطراف اللاإرادية هذه من أكثر العلامات شيوعًا لـ"مرض هنتنغتون"، وهو اضطراب نادر في الدماغ يؤثر على الحركة والمزاج ومهارات التفكير.

وهو اضطراب وراثي، يمكن أن يورث من أحد الوالدين فقط، لذا يعد فحص الدم التشخيصي من الأمور الضرورية إذا ظهرت عليك أي من الأعراض، ولم يكن لديك تاريخ طبي عائلي كامل، وفقًا لموقع "bestlifeonline".

إذا كنت تعاني من حركة اهتزازية لا إرادية في الذراعين أو الساقين أو الوجه، فمن الضروري إجراء فحص دم.

- بعض العلامات الأخرى لـ "مرض هنتنغتون":

مشاكل العضلات.

بطء حركة العين.

صعوبة الكلام.

الافتقار إلى التحكم في الانفعالات.

صعوبة التعلم.

صعوبة التركيز.

الاكتئاب.

التعب والأرق.

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