أروى جودة بفستان أنيق في مهرجان فينيسيا.. وهذا سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت الفنانة أروى جودة، صورا جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وذلك خلال تواجدها في فاعليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 79، في مدينة فينيسيا الإيطالية.

وارتدت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا باللون الفوشيا، مزود بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على الجانبين،ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الذهبي، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم, قلادة كبيرة، وأقراط طويلة.

والفستان من دار أزياء فالنتينو Valentino، يصل سعره 3500 يورو، أي نحو 67 ألف جنيه مصري.