طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة في دقائق.. زي المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البيتزا من الأكلات البسيطة التي يهوى تناولها الكثير من الأشخاص، خاصة الأطفال، ويمكن تقديمها بوصفات شهية تجذبهم نحوها، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على البحث عن طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة لتحضيرها بسهولة داخل المنزل.

ولا تستغرق طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة وقتًا طويلًا، حيث إنه من السهل أن يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة فقط.

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة

وفي السطور الآتية نقدم لك طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة وفق ما قدمت الشيف سالي فؤاد، ببرنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

- المكونات:

كوبان من الدقيق

ملعقتان زيت

ملعقة صغيرة خميرة

نصف ملعقة من الملح

ملعقة من السكر

كوب ماء دافئ

خطوات تحضير طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة من خلال وضع الدقيق مع كل من الخميرة والسكر والملح والماء الدافئ.

- تُخلط كافة المكونات معًا.

- اتركي العجينة تتخمر لمدة ساعة، وابدأي في استخدامها.