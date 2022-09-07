طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن في خطوات سهلة.. «مش هتحتاج وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن واحدة من الوصفات السهلة والبسيطة التي عادة ما تبحث عنها الكثير من الأمهات، رغبة في تحضير وجبة حلوة، لا تستغرق دقائق لإدخال السرور على مشاعر أفراد الأسرة وبشكل خاص الصغار.

وحسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، نقدم طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن في خطوات بسيطة.

طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن

كشفت الشيف في برنامجها، أن طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن لا تستغرق وقتًا طويلًا للتحضير، ويمكن إعدادها في خلال دقائق فقط.

- المقادير:

ربع كيلو شعرية

قطعة زبدة

مكسرات حسب الرغبة

2 كيلو من الحليب

ملعقة من القرفة

ملعقة من النشا

فانيليا

ملعقة من القشطة

كوب ونصف سكر

جوز هند حسب الرغبة

خطوات طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن من خلال وضع الشعرية داخل صينية مع قطعة الزبدة، وقلبيها حتى تتحول للون الذهبي.

- ضعي عليها الماء بكمية مناسبة، واتركيها حتى تمام التسوية مثلما يتم تحضير الأرز.

- اغلي الحليب مع السكر بوضعهم داخل إناء آخر على النار.

- ضعي كمية من الشعرية داخل طبق ثم أضيفي إليها اللبن.

- ضعي المكسرات فوق الشعرية حسب رغبتك.

- في النهاية رشي ملعقة القرفة على الوجه، وقدميها.