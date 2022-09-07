3 أشياء لا تتوقعها تحدث للجسم عند وضع وسادة بين ساقيك أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يُفضل كثيرون وضع وسادة بين الساقين أثناء النوم، إذ يساعدهم على الشعور بالاسترخاء والراحة، ولكن هل تعلم ما يحدث لجسمك حينها؟

4 أشياء تحدث للجسم عند وضع وسادة بين ساقيك أثناء النوم، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

1. الشعور بالراحة:

بعض أوضاع النوم أفضل للعمود الفقري من غيرها، وأظهرت الأبحاث أنه إذا استلقينا في السرير بشكل غير متماثل، فقد يتسبب ذلك في تلف بنية العمود الفقري، لهذا السبب ينصح بالنوم مع وسادة بين الركبتين عندما ننام في وضعية الجنين، فهذا سيساعدنا على الشعور بالراحة.

2. يمنع عرق النسا وآلام أسفل الظهر:

يعاني بعض الأشخاص من آلام الظهر المزمنة، ولكن وضع وسادة بين الساقين يمكن أن يساعد أيضًا في محاذاة الحوض والفخذين، ما يقلل الضغط والانزعاج المستمر في هذه المنطقة، والذي ينتج بشكل أساسي عن سوء توزيع وزن الجسم عند النوم.

3. يجعل النوم أثناء الحمل أكثر راحة:

بغض النظر عما إذا كنتي تفضلين النوم على جانبك الأيمن أو الأيسر، ينصح المتخصصون بالنوم على جانبك أثناء فترة الحمل، حيث يمكن أن يساعد استخدام الوسادة بشكل كبير في توزيع الوزن وتقليل توتر الظهر، والحفاظ على العمود الفقري في وضع محايد.

كيفية وضع الوسادة بشكل صحيح:

النوم في وضع الجنين وقت النوم.

تجنب وجود فجوة بين خصرك والمرتبة أثناء النوم.

ضع الوسادة على الجزء العلوي من فخذك للحفاظ على محاذاة الفخذين.

إذا كنت تفضل النوم مع وضع ركبتك العلوية للأمام، ففكر في استخدام وسادتين.

إذا كنت تفضل النوم على ظهرك، يمكنك أيضًا استخدام وسادة لدعم عمودك الفقري أثناء النوم، وسيساعد هذا أيضًا في تقليل آلام الظهر حتى لو كان لديك ألم في كلا الجانبين، فقد يكون هذا الوضع أفضل للنوم منه على جانبك، لأنه يحافظ على ظهرك في وضع محايد.

يمكنك أيضًا استخدام منشفة أو وسادة صغيرة أخرى لدعم خصرك بحيث يكون جسمك في محاذاة وتوزيع وزنك بالتساوي ويمنعك من الحركة في السرير أثناء نومك.

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