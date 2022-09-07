بإطلالة ناعمة.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة التونسية درة صوراً لها من مدينة دبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجًا هادئًا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون الأوف وايت.

وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم، وحلق، وأسورة، إضافة إلى نظارة شمسية.

ودائما ما تحرص درة على التنوع بين إطلالتها ما بين الكاجوال، والفساتين القصيرة والطويلة.