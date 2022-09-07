منها الصداع المفاجئ.. احذر هذه الأعراض تكشف الإصابة بمرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الجلطات الدموية عبارة عن كتل من الدم تغيرت من حالة سائلة إلى شبيهة بالهلام، قد تتطور دون أي أعراض واضحة، ويمكن أن تكون قاتلة، مسببة السكتة الدماغية، ومن ثم الوفاة.

ويمكن أن تكون علامات جلطات الدماغ غير واضحة، لذلك من المهم التعرف على هذه الأعراض الرئيسية، بحسب موقع timesnownews.

العلامات والأعراض البارزة لجلطات الدم

عندما تتطور جلطة دموية دون أي علامة، فإن اكتشاف أعراضها يكون ذا أهمية قصوى لأنها يمكن أن تؤدي إلى تجلط الأوردة العميقة، وهي حالة تحتاج إلى عناية عاجلة وسريعة.

ويمكن أن تشمل أعراض جلطات الدم ما يلي:

- صداع شديد ومفاجئ

قد يكون الصداع الشديد المفاجئ من أولى العلامات التي قد تكشف أنك مصاب بجلطة دماغية.

- الدوخة وفقدان التوازن

قد تسبب الجلطة الدماغية الدوخة وفقدان التوازن، ما يجعل من الصعب المشي أو الوقوف، ما يشير إلى احتمال وجود جلطة في دماغك.

- غثيان مفاجئ

الغثيان المفاجئ يمكن أن يكشف عن وجود تجلط في الدماغ، حيث يمكن أن تسبب الجلطة زيادة الضغط على أنسجة المخ المحيطة، ما يؤدى إلى ظهور هذه العرض.

- مشاكل في النطق

مشكلة النطق أو الكلام، قد تكون مؤشرا للإصابة بجلطة في الدماغ، وذلك لأن الجلطة يمكن أن تمنع أو تقيد تدفق الدم إلى منطقة الدماغ التي تتحكم في اللغة، بدون إمداد ثابت من الدم الغني بالأكسجين.

كما أن هناك أعراض أخرى مثل:

- ألم في الصدر

- ضيق في التنفس

- ألم الساق

- دفء واحمرار في الساقين

- ألم غير مبرر في الفكين أو الكتفين.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم

-كبار السن فوق 65 سنة

من لديهم شخص مصاب في العائلة

-المدخن

-أصحاب الوزن الزائد

-الحامل

-من يعاني من التهاب المفصل الروماتويدي

-من يعاني من مرض كرون

تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم

على الرغم من أنه يمكن علاج جلطات الدم بالأدوية، يمكن اتخاذ بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة بها في المقام الأول، وذلك من خلال ما يلي:

-شرب الكثير من الماء لمنع الجفاف، فمن المرجح أن تتطور جلطات الدم عند الجفاف

-تجنب الجلوس في نفس المكان لفترات أطول

-الإقلاع عن التدخين

-ارتداء الجوارب لتحسين الدورة الدموية

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