كيفية اختيار درجة البودرة المضغوطة التي تناسب بشرتك واستخداماتها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

البودرة المضغوطة هي الطريقة المثالية لتثبيت المكياج، فهي متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام، ولكن قد يكون من الصعب معرفة كيفية اختيار البودرة المضغوطة ذات الظل المثالي الذي يتناسب مع لون بشرتك.

استخدامات البودرة المضغوطة

البودرة المدمجة دائمًا مريحة عندما لا يكون لديكِ كريم الأساس، وهي مثالية لعمليات اللمسات الأخيرة أو عندما تكونين كسولة جدًا لوضع المكياج، فالبودرة المضغوطة هي أيضًا طريقة رائعة لجعل بشرتك متوهجة عندما يبدو وجهك باهتًا أو دهنيًا، لكنها للأسف لا تعطي تغطية كاملة، ويمكنك اختيارها حسب نوع بشرتك، وفقًا لما ذكره موقع «ستايل كريز» المتخصص في اللايف ستايل.

كيفية اختيار درجة تناسب بشرتك

- بغض النظر عن العلامة التجارية، اختاري دائمًا الظل الذي يتناسب مع لون بشرتك.

- إذا انتهى بك الأمر إلى وضع بودرة أفتح من لون بشرتك ببضع درجات، فقد يتحول لون بشرتك إلى اللون الرمادي في بعض الأوقات.

- اعرفي نوع البشرة ومستوى التغطية الذي تبحثين عنه قبل شراء بودرة مضغوطة.

- إذا كانت درجة لون بشرتك فاتحة، يمكنك اختيار بودرة مع مسحة من اللون الوردي وأخف درجة أو اثنتين من لون بشرتك.

- إذا كانت درجة لون بشرتك على الجانب الأعمق، فاختاري بودرة مع مسحة صفراء أو برتقالية ولون يتناسب مع لون بشرتك.

- جربي المنتج دائمًا على الوجه وليس على ظهر يدك.

- كل بودرة لها مستوى تغطية مختلف.

- إذا كنتِ تريدين مظهرًا طبيعيًا أكثر، فاختاري واحدة ذات تغطية شفافة، أو يمكنك حتى تجربة البودرة الشفافة.

- تعمل البودرة ذات التغطية المتوسطة أو الكاملة على تسوية العيوب والتفاوت.

نصائح عامة سريعة

- التعقيم مهم جدًا، لذا تذكري أن تنظفي أدواتك قبل وضع المسحوق.

- احملي دائمًا ورقًا نشافًا في مجموعة أدوات المكياج الخاصة بكِ لتلطيف بشرتك بسرعة.

- تجنبي استخدام الإسفنج لوضع البودرة لأن الإسفنج يميل إلى امتصاص معظم المنتج.

- استثمري في الفرش عالية الجودة، لأنها توفر لمسة نهائية أفضل وتضفي لمسة احترافية على مظهرك.

- الأسلوب الصحيح لتطبيق البودرة المضغوطة هو إيداع المنتج أولاً، ثم مزجه بفرشاة أو إسفنجة، بدلاً من مجرد التربيت عليه وتركه.