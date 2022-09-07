كل ما تريد معرفته عن الرجفان الأذيني.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير من الأشخاص عن ما هو الرجفان الأذيني؟ أو الرفرفة الأذينية كما يطلق عليها، لاتخاذ الحذر في حال تعرضهم لها حتى لا يصل الأمر إلى خطورة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى الموت.

والرجفان الأذيني يعتبر عدم انتظام في ضربات القلب أو تحولها لمعدل غير طبيعي، حيث تخفق غرف القلب العلوية بسرعة كبيرة، وأثناء ما تدق الغرف الموجودة في الجزء العلوي من القلب «الأذينين» بطريقة أسرع من الأجزاء السفلية «البطينين»، يحدث خلل بإيقاع عمل القلب.

الرجفان الأذيني وأعراضه

شرح الدكتور ضياء المنشاوي، استشاري أمراض القلب، لـ«هن»، أنه غالبا لا يشعر الشخص المصاب بالرجفان الأذيني بالارتعاش في قلبه أو الهياج، ولكن تظهر أعراض الرفرفة الأذينية بأكثر من طريقة على سبيل المثال الشعور بـ«زيادة في معدل ضربات القلب، ضيق في الصدر، ضيق التنفس، خفقان القلب، الدوار أو الإغماء، الإحساس بالتعب ومشاكل في أداء الأنشطة اليومية، حمى روماتيزمية على القلب، زيادة هرمونات الغدة الدرقية».

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للرفرفة الأذينية؟

أشار «المنشاوي»، إلى الأشخاص الأكثر عرضة الخطر الإصابة بالرجفان الأذيني هم «أصحاب مشاكل صمام القلب وأمراض الرئة والإجهاد والقلق والسكر ومدمني الكحول ومرض القلب والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وكذلك المدخنون»، حيث تضم أيضا عوامل الإصابة به عدد من الأدوية وخيارات نمط الحياة.

علاج الرجفان الأذيني

وأكد أستاذ القلب، أنه إذا تعرض الشخص للإصابة بالرجفان الأذيني لأول مرة لابد من الذهاب إلى المستشفى على الفور خلال 48 ساعة، موضحا أنه يمكن العلاج والعودة مرة أخرى لحياته الطبيعية من خلال الالتزام بالروشتة العلاجية.

خطورة الرجفان الأذيني

واستعرض الدكتور ضياء المنشاوي، خطورة الرجفان الأذيني، مؤكدا أنه ربما يؤدي إلى جلطة بالمخ لذا الذي يصاب بالرفرفة الأذينية لابد من الحصول على أدوية الخاصة بسيولة الدم مدى الحياة من أجل تفادي الإصابة بجلطة بالمخ.

فيما يختلف علاج الرفرفة الأذينية بحسب مدى خطورة الشخص المصاب بها، موضحا أن الهدف الرئيسي للطبيب المعالجن استعادة إيقاع القلب لطبيعته، كما أن هناك أدوية تعمل على تنظيم معدل ضربات القلب أو تبطئه، وهناك حالات تحتاج إلى الراحة بالمستشفى لفترة قصيرة.

الإصابة بالرجفان الأذيني على المدى الطويل

وتابع «المنشاوي» أن استخدام الدواء يكون أمر ناجح في علاج الرجفان الأذيني ولكن يجب العلم أن من الممكن أن تتكرر هذه الحالة بعد العلاج في بعض الحالات ويرجع ذلك وفقا للسبب وراء الإصابة، ويمكن للشخص التقليل من خطر الرفرفة الأّذينية عن طريق الحصول على الأدوية والحد من الإجهاد.

وأنهى أستاذ القلب حديثه قائلا، إنه إذا كان السبب وراء إصابة الشخص بالرجفان الأذيني نتيجة انفعالات وتوتر وحزن كبير أو أمراض نفسية، حينها يمكن العودة لحياته الطبيعية بعد العلاج ولا يحتاج لأدوية بعد ذلك ولكن إذا كان السبب أمراض سيكون العلاج مدى الحياة.