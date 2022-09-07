منها البسكويت والسجق.. دراسة تحذر: أطعمة تهدد الرجال بمرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تحب البسكويت والحلويات والمشروبات الغازية والسجق؟.. الآن عليك الحذر، بعد أن توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن هذه الأطعمة تزيد من خطر إصابة الرجال بسرطان الأمعاء.

ووفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الأطعمة فائقة المعالجة، والتي تشمل أيضا، حساء سريع التحضير ونودلز ووجبات خفيفة مغلفة حلوة أو مالحة، ارتبطت بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الرجال.

وفحص خبراء أمريكيون، من جامعة تافتس في بوسطن، بيانات مأخوذة من ثلاث دراسات صحية طويلة الأمد شملت أكثر من 46 ألف رجل وحوالي 160 ألف امرأة، وتم تتبع المشاركين لمدة 24 إلى 28 عامًا وخلال هذا الوقت، تم تحديد 3216 حالة إصابة بسرطان الأمعاء.

وقيم الباحثون، النظام الغذائي من خلال استبيانات الطعام، والتي تم إكمالها كل أربع سنوات من قبل المشاركين.

وأثبتت الدراسة، أن الرجال الذين تناولوا أكثر الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 29 في المائة مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل كمية - ولكن لم يتم العثور على الأمر بين النساء.

ومع ذلك، عندما نظر الباحثون، الذين نُشرت دراستهم في المجلة الطبية البريطانية، في مجموعات فرعية من الأطعمة فائقة المعالجة، وجدوا أن النساء اللائي تناولن أعلى كميات من الوجبات الجاهزة معرضات لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17 في المائة مقارنة مع أولئك في أدنى مجموعة استهلاك.