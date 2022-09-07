يعاني منه 70٪.. علامة تكشف الإصابة بالسرطان - احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمثل ظهور أعراض السرطان بداية رحلة صعبة مليئة بعدم اليقين، من الصعب تحديد اللحظة التي تظهر فيها أعراض السرطان لأنها غالبًا ما تتسرب إلى حياتك على مدى فترة طويلة من الزمن، هذا يجعل من السهل تفويتها.

لا تظهر أعراض السرطان عادة بوضوح ولكنها تزحف إلى حياتك على مدى عدة أشهر أو سنوات، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يؤثر ضيق التنفس على ما بين خمسة إلى سبعة من كل 10 مرضى بالسرطان - هل تعاني منه؟.. هذا ما يكشفه موقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

يعد تحسين الوعي بعلامات التحذير أمرًا حيويًا لأن الكشف المبكر يؤدي إلى نتائج أفضل، على الرغم من أن بعض الأعراض فريدة من نوعها، إلا أن بعضها ينتشر عبر أنواع مختلفة من السرطان، مثل ضيق التنفس.

يحدث ضيق التنفس، عندما لا تتناول كمية كافية من الأكسجين وتحاول رئتيك سحب المزيد من الهواء لتعويض ذلك.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن ما بين خمسة إلى سبعة من كل 10 مرضى بالسرطان (50٪ إلى 70٪) يعانون من هذه الأعراض في وقت ما أثناء مرضهم.

هذا الرقم يرتفع إلى تسعة من كل 10 (90 بالمائة) للأشخاص الذين يعانون من سرطان الرئة المتقدم، وتزداد احتمالية إصابتك بمشكلات في التنفس إذا كان لديك:

سرطان الرئة

يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة Cancer Research UK: "قد يكون ضيق التنفس أمرًا مزعجًا ومخيفًا للغاية، ويمكن أن يجعلك تشعر بالقلق الشديد والذعر، مما يجعل التقاط أنفاسك أكثر صعوبة".

يمكن أن يعاني المصابون بالسرطان من ضيق في التنفس لأسباب عديدة مختلفة.

بمجرد أن يكتشف طبيبك سبب مشاكل التنفس، عادة ما يكون هناك نوع من العلاج سيساعدك.

تشمل الأعراض الأخرى للسرطان ما يلي:

إعياء

كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد

تغيرات الوزن، بما في ذلك الخسارة أو الزيادة غير المقصودة

تغيرات الجلد، مثل اصفرار الجلد أو سواده أو احمراره، أو تقرحات لا تلتئم، أو تغيرات في الشامات الموجودة

تغييرات في عادات الأمعاء أو المثانة

السعال المستمر

صعوبة في البلع

بحة في الصوت

عسر الهضم المستمر أو الانزعاج بعد الأكل

آلام العضلات أو المفاصل المستمرة وغير المبررة

حمى مستمرة وغير مبررة أو تعرق ليلي

نزيف أو كدمات غير مبررة.

كيف تستعد

من المهم أن تكون على دراية بأي أعراض جديدة أو مقلقة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون سرطانًا، إلا أنه من المهم التحدث إلى طبيب عام حتى يتمكن من التحقيق، اكتشاف السرطان مبكرًا يعني أنه من الأسهل علاجه.

إذا اشتبه طبيبك بالسرطان، فسيحيلك إلى أخصائي - عادة في غضون أسبوعين.

كيف تقلل من المخاطر الخاصة بك

يمكن أن يؤدي إجراء بعض التغييرات البسيطة على نمط حياتك إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير.

وفقًا لـ Macmillan Cancer Support ، يمكن منع حوالي حالة واحدة من كل ثلاث حالات من السرطانات الأكثر شيوعًا (حوالي 33 بالمائة) عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي وزيادة نشاطك.

إن تناول نظام غذائي متوازن مفيد لصحتك العامة ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ويمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على وزن صحي.

إن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

كما تم ربط اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء والبروستاتا في العديد من الدراسات.

تشمل اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم العجل.

لقد وجدت العديد من الدراسات أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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