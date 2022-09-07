6 حلول عشان المرتب يكفيك لآخر الشهر.. استشاري تطوير أعمال يوضح

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يتعرض الكثير من الرجال لمشكلة انتهاء الراتب قبل نهاية الشهر، مما يضعهم في مأزق بشأن كيفية استكمال الأيام ويضطرون السحب من مدخراتهم وهو أيضا أمر سلبي.

ولحل هذه المشكلة، يقدم مصطفى خليفة، استشاري تطوير الأعمال، أفضل النصائح للحفاظ على المرتب خلال الشهر فيما يلي بالتفصيل، بحسب حديثه لـ«هن».

أفضل الحلول للحفاظ على المرتب حتى نهاية الشهر

- قبل التوجه لشراء أي شيء خلال الشهر، يجب التأكد من احتياج الفرد له، وأن هذا ليس بسبب أن السعر مناسبًا وهناك احتمالية لاستخدامه، لذا يجب التفكير جيدا فيما تجلبه، وأنك ستستخدمه بشكل مباشر ودائم وهذا يعود على أي سلعة.

- عند شراء أي سلعة يجب التفكير في هل لها بدائل بسعر مناسب أكثر أم لا؟، وهل البدائل ستمنح الشخص نفس قيمة السلعة أو أقل بنسبة قليلة؟، لأنه بهذه الطريقة يمكنك التوفير من الراتب.

- الخروجات أو الرحلات لا تكون طوال الوقت، وذلك لا يعني أن تحرم نفسك من ذلك، ولكن يجب التفكير وتنظيم ذلك بشكل مناسب به توازن حتى لا ينتهي الراتب وفي نفس الوقت تقضي أوقاتًا جيدة.

استشاري تطوير الأعمال: الادخار من المرتب أمر مهم جدا

- من الأمور المهمة جدًا، فكرة ادخار جزءً من المرتب، ويكون ذلك بشكل ثابت في الشهر، والحرص على عدم الصرف منه إلا في الضرورة فقط، وحتى إذا كان الأمر مهمًا يجب إرجاع هذا المبلغ فيما بعد.

- هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون الادخار، لذا في هذه الحالة يكون الاشتراك في جمعية هو الحل، لأنك ستكون ملزمًا بدفع مبلغًا محددًا كل شهر.

- وكل فترة يجب مراجعة المصروف، والتفكير هل بالفعل تحتاج للأشياء التي تشتريها بشكل دائم أم لا.