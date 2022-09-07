أحمد سعد عن زوجته علياء البسيوني: «صاحبة طفرة في حياتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان الفنان أحمد سعد وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، ضيفا الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، في لقاء احتفلا خلاله بعيد ميلاد الفنان أحمد سعد وذكرى زواجه.

وخلال اللقاء، غنى «سعد» عددًا من أغانيه، كما تحدث عن مسيرته الفنية وأعماله خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد «هن»، أبرز المعلومات التي ذكرها أحمد سعد عن زوجته ورد الأخيرة في التقرير التالي:

1- صاحبة طفرة في حياتي مهمة جدًا.

2- أنا مستسلم تمامًا لأفكارها، ومنفتح لطريقة تفكيرها.

3- كانت صديقتي، بس شغلتني إن عندها شخصية وزنانة.

4- لقيتها عندها شخصية فعجبتني بعد ما كنا أصحاب عادي.

5- خلفت بنت وسميتها علياء على اسمها، ولو خلفت 3 بنات هسميهم كلهم علياء.

6- مبتعرفش تطبخ وبتطلب أوردرات دليفري وحشة، وتاكل حلو وذواقة لكن مبتعملش أي حاجة.

تصريحات علياء بسيوني عن أحمد سعد

أنا حبيت شغل أحمد سعد جدًا، وكده كده أنا حبيته كشخص واتجوزته خلاص، وأنا من ساعة ما عرفته وأنا شايفة إنه المفروض يبقى في حتة تانية خالص، ومن ساعتها وأنا مش شايفة أدامي غير الحتة اللي لازم يبقى فيها دي وبقت تارجت بالنسبة لي.

2- كنا أصحاب عادي وبنتكلم، ومرة واحدة أكلمه ميردش عليا، أقول هو فاهم إنك ممكن تختفي يعني مثلًا، وأسهل حاجة أدخل البيدج عنده أعرف هو رايح فين وأحجز في المكان وتارجت خلاص.

3- أنا خريجة آداب إنجليزي واشتغلت 10 سنين سليز وماركتنج.

4- لما عرفت أحمد سعد كان عندي خلفية جيدة في الإدارة وهو ده اللي هو محتاجه.

5- أنا عندي محل ملابس.

6- بحب الأكل لكن مبعرفش أعمله.