أستاذ جراحة تجميل يحذر من خطورة الوشم والتاتو: يسبب سرطان الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحذيرات متتالية يطلقها المتخصصون ضد عمل الوشم والتاتو، بسبب المشاكل الصحية التي يسببها ومشاكل الجلد التي قد تصل أحيانًا للاصابة بسرطان الجلد ومضاعفاته، التي يمكن أن تصل لانتشار السرطان في الخلايا.

الدكتور إبراهيم كامل أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب جامعة عين شمس، حذر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» من الوشم والتاتو، وأبرز ما ذكره نرصده لكم كما يلي:

خطورة الوشم والتاتو

1- الوشم خطره كبير جدًا وأيضًا العدوى البكتيرية والفيروسية التي نعتبرها أخطر، ويمكن أن تؤدي للإصابة بسرطان الجلد.

2- سرطان الجلد له أنواعًا كثيرة، يمكن أن يكون سطحيًا ويمكن أن يتغلغل وصولًا للعقد الليمفاوية.

3- الأحبار والصبغات التي تستخدم في الوشم والتاتو، معظمها غير مرخص من وزارة الصحة وتكون الصبغات غير طبية.

4- يمكن لأحبار وصبغات الوشم والتاتو أن تسبب مشاكل كثيرة جدًا وخلايا سرطانية تحت الجلد.

5- عند وجود التهابات متكررة أو هرش أو تكون القشرة على الجلد أو تكون تقيحات وقرح صغيرة أو التهابات متكررة على مكان التاتو، يجب استشارة طبيب التجميل لتخصصه في علاج سرطان الجلد.

نصيحة للسيدات بخصوص وشم الحواجب

6- كما وجه أستاذ جراحة التجميل، نصيحة للسيدات، قائلًا: «بلاش تعملي وشم الحواجب، لأن الموضة بتتغير، ولو حصل تأثر للصبغات الموجودة في الحاجب، بتتكون خلايا سرطانية في خلايا الوجه، وستصل للخلايا الليمفاوية».

7- الوشم يتم إزالته بالليزر لكن يكون هناك لآثار لبعض التشوهات في الجلد، وإذا كان الوشم كبيرًا يتم إزالته بالعمليات الجراحية وعمل ترقيع للجلد.

8- يمكن استخدام الوشم الطبي ولكن يحذر من عمل الوشم في أماكن غير مرخصة.

9- الإيدز يمكن أن ينتقل عن طريق إبر الوشم.