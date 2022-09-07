وداعا لآلام الظهر.. مراتب وكراسي مصممة لراحة جسدك

محمد اسماعيل - القاهرة - المراتب والمقاعد ليست ذات مقاس واحد يناسب الجميع، بعضها يسبب آلامًا جسدية، وأخرى تعمل على راحة جسدك.

وهنا اخترنا لك مجموعة من المراتب والكراسي المصممة لراحة جسدك، وتدعم عموك الفقري حتى لا تشعر بألم في الظهر، وذلك عبر موقع التسوق الإلكتروني "أمازون".

- مقعد طبي كمفورت لتوفير الراحة لفترات الجلوس الطويلة

وهو مقعد طبى مصنوع من مادة الميموري فوم، بتكنولوجيا تصنيع ألمانية، وتمتاز بأنها آمنة وصحية ومزود بغطاء داخلي من القطن وخارجي من القطيفة الناعمة قابل للغسل.

ويمكن أن يوفر لك أقصى قدر من الراحة أثناء الجلوس لفترات طويلة، ما يخفف التعب بشكل فعال، ولا توجد حدود لاستخدام المقعد لتخفيف الضغط على منطقة الحوض وأسفل الظهر.

- مرتبة أسفنج طبي

تأتي مرتبة سرير اسفنج مضغوط "ريبوند "، بارتفاع 20 سم، وضمان 10 سنوات مع حق استبدال أول سنتين إذا وجد بها عيب صناعة.

وفي معظم الأحيان ينصح الأطباء باستخدام مراتب صلبة لتعمل على استقامة الظهر وتقليل الانحناءات، والتخفيف من الإحساس بالألم، ولهذا فإن هذه المراتبة مصنوعة من الأسفنج الطبي المضغوط، وهو نوع من الأسفنج المتميز بسطحه الصلب.

كما يتميز هذا النوع من الاسفنج بتحمله للأوزان الثقيلة، ويدخل في تركيبها أسفنج مضغوط بكثافة 80 % وهي نسبة جيدة تمنح المرتبة قدرا مناسبا من الصلابة ليساعد الجسم على الاستلقاء والنوم دون انحناءات.

وهي أيضا الأفضل لمرضى العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، وتساعد الرياضيين على النوم بشكل صحي وتسمح لعضلاتهم بالاسترخاء بعد التمرينات الشاقة والمرهقة، دون التسبب في أي مشاكل للعظام أو العضلات.

لذلك تعد المراتب الريبوند الأفضل للأشخاص الذين تعتمد وظائفهم على المجهود البدني أو حمل الأثقال.

و تتميز باحتوائها على وجهين وجه شتوي ووجه صيفي، حيث يتم تنجيد طبقة من القطن أسفل القماش الخارجي لأحد أوجه المرتبة لكي يقلل من الإحساس بالحرارة في فصل الصيف، ويتم تنجيد طبقة من الفايبر أسفل القماش الخارجي للوجه الآخر من المرتبة، وتساعد هذه الطبقة على توليد الحرارة بالجسم بمجرد الاحتكاك بها، وتعد مثالية للنوم عليها في فصل الشتاء لما يمنحه من الدفء والحرارة.

- مرتبة المساج المتنقلة

وهي مرتبة مساج متنقلة سهلة التنقل، وتعمل على تدليك لجميع أجزاء الجسم، وتُستخدم للسيارة وللمكتب وحتى على السرير، وأماكن التدليك تأتي بخامة طبية لنوم هادىء وراحة كاملة، وتأتي بـ3 سرعات وتحكم بالريموت.

- مرتبة طبية هوائية لقرح الفراش

تخفف من آلام السرير ومشاكل الفراش، وتخفف الضغط والألم وتحسن الدورة الدموية وتقلل من قرحة الفراش، ومواصفاتها كالتالي:

المرتبة تأتي بتموجات مخططة:

وظيفة نفث الفتحات الدقيقة المتقلبة، تمنع التعرُّض للجفاف وتمنح الراحة، كما أنها صديقة للبيئة وتعمل على تحفيز الدورة الدموية.

مضخة ضغط متغيرة هادئة للغاية:

تُخرج تدفق هواء مستمر، توفر المضخة المتغيرة مستويات متعددة من الضغط لتجربة قابلة للتخصيص. يبلغ مدة كل دورة ضغط حوالي 12 دقيقة.

تصميم متين:

مرتبة من الفينيل الفاخر تتحمل وزن حتى 135 كجم. تناسب وسادة المرتبة بسهولة المرتبة أو الإطار الموجود. خراطيم الهواء المتضمنة مرنة وغير مقيدة لسهولة التركيب.

الفئة المستهدفة:

مرضى طريحي الفراش على المدى الطويل، وكبار السن، والمرضى الذين يعانون من الشلل ومرضى المصابين بكسور ومرضى ما بعد العمليات مع الرعاية الخاصة.

- مرتبة فوم ناعمة بطبقتين من السوست المنفصلة

مرتبة طبية، تأتي بوزن 40 كجم، أما المقاس: 120 × 195 سم، وهي متعددة الطبقات تجمع بين تخفيف الضغط الجيد الناتج عن طبقات الإسفنج المختلفة المستخدمة مع قليل من الارتداد نتيجة لنظام النوابض المغلفة.

- مقعد ومسند طبى

يعمل المقعد على تخفيف الضغط على الحوض ويوفر الدعم اللازم للعمود الفقري، وهو مثالي لكرسي السيارة وكرسي المكتب والكرسي المتحرك

- كرسي مكتب طبي

يعد كرسي المكتب بالظهر الشبكي إضافة مثالية لمكتبك أو منزلك إذا كنت ترغب في أثاثًا مريحًا وأنيقًا.

تتميز برافعة بيفما الغازية مع آلية إمالة مستوية وقفل، ما يتيح استخدامًا مريحًا. وتعد الكراسي بالظهر الشبكي إضافة قيمة إلى الغرف المكتبية الأكثر دفئًا. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك هذا الكرسي في الحصول على وضع عمل قائم ودعم مريح لأسفل الظهر.

المقعد مصنوع من مادة القماش ومليء بالفوم المقولب لضمان الراحة، ويوفر الجزء الخلفي الشبكي دورانًا للهواء بين الجسم ومقعد الكرسي والظهر، فهو خيار مثالي للاستخدام لفترة أطول في اليوم.

يمكنك تعديل ارتفاع الكرسي لضمان الاستخدام المريح. ويتميز بمسند ذراع مصنوع من البولي بروبلين المصمم ذاتيًا ومصنوعًا من الكروم لتوفير الراحة المثلى.

قاعدة الكرسي المصنوعة من الألومنيوم مزودة بعجلات من النايلون توفر سهولة الحركة دون ضوضاء.