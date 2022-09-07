5 صفات مهمة لعلاقة صحية وسعيدة مع شريك حياتك.. احترميه وتواصلي معاه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل تتساءلين كثيرًا عما إذا كان زواجك يتمتع بكل صفات العلاقة الصحية؟، حيث تتميز بالاحترام المتبادل والثقة والتعاطف، من ناحية أخرى، قد تكون بعض العلاقات مزعجة وصعبة ومؤلمة تمامًا، عندما يتعلق الأمر بذلك، فإن العلاقة هي ببساطة شخصان غير كاملين يتعانقان على الرغم من عيوبهما، يتطلب التعاون والجهد، ويجب أن يعمل كلا الشريكين من خلال خلافاتهما لتطوير علاقتهما الصحية وطويلة الأمد.

ويستعرض «هن»، صفات العلاقة الصحية بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز»، الأمريكي المتخصص في لايف ستايل.

صفات العلاقة الصحية الناجحة

التوافق

هناك الكثير من العوامل التي تدخل في علاقة ناجحة، لكن التوافق هو أحد أكبر العوامل، عندما يكون هناك شخصان متوافقان، فإنهما يستمتعان حقًا بصحبة بعضهما البعض ويجدون أنه من السهل التحدث مع بعضهما البعض.

الاحترام المتبادل

في علاقة محبة وصحية، يتضمن الاحترام المتبادل التحدث إلي ومعاملة بعضنا البعض بطريقة محترمة ومراعية، ليس من الواقعي أن تتفق أنت وشريكك على كل شيء، ولكن من الضروري تقدير مشاعر واحتياجات بعضكما البعض، والاحترام يعني لا فرض على معتقدات شريك حياتك.

الاستقلال الفردي

إذا كنت تريد أن تحب شخصًا ما بالطريقة الصحيحة، فعليك أن تحب نفسك أولاً، في علاقة قوية، يشعر كلا الشريكين بالارتباط الوثيق مع الحفاظ على شعور قوي بالاستقلالية والفردية داخل العلاقة.

التواصل المفتوح

التواصل يمكن أن يصنع العلاقة أو يقطعها، الحوار المفتوح والصادق هو حجر الزاوية في العلاقة الجيدة، يتضمن الاتصال المفتوح التواصل بشكل فعال وشفاف مع شريكك دون خوف من الحكم، إذا وجدت نفسك تعبر بحرية عن مخاوفك ومشاعرك عند ظهور الصعوبات، وتعبر عن الامتنان عندما تكون الأمور جيدة، فأنت تقوم بعمل جيد.

الثقة بينكما

الثقة هي التي تجعل العلاقة مكانًا آمنًا، تقوم أسعد العلاقات وأكثرها إرضاءً على أساس الثقة المطلقة، إنها إحدى الصفات التي ستوفر قدرًا لا يصدق من الحميمية والأمان داخل العلاقة وتستند كليًا إلى الصدق والنزاهة، لا توجد صفات محددة للزوجة / الزوج الصالح، لكن الثقة هي إحدى الصفات التي يجب أن يتمتع بها كلاهما.