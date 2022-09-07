5 أبراج للبنات تميل للنكد.. منها القماصة واللي بتعيش في الخيال

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يغلب على الفتيات طابع النكد وكثيرا ما يتهمهن الرجال خاصة بذلك، وينتشر عنهن العديد من الكوميكس الساخرة التي تشير إلى ميلهن إلى الحزن والاكتئاب والتأثير على الآخرين وهو ما يزعج الجميع من المحيطين لهن.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن» أكثر أبراج للبنات تميل للنكد، فمنهن من تعيش في الخيال وآخريات تتصف بالقماصة.

أكثر أبراج البنات النكدية

برج السرطان

امرأة برج السرطان بشكل عام تميل للنكد كونها شخصية حساسة، وفي حال شعرت بجرح لا تنسى ويكون عميق ووصفتها خبيرة الأبراج بالـ «قماصة»، وأحيانا تحاول استرجاع الذكريات المؤلمة لها أي أنها تجلب لنفسها الحزن.

برج الجدي

امرأة برج الجدي تتصف بأنها تميل للتشاؤم، أي أنها تتوقع دائما الأمور السيئة أي البلاء قبل حدوثه وتظل تعتقد أنها تعيش فيه رغم عدم وقوعه أي أنها تسبب لنفسها النكد كما أنها شخصية لديها طبع الشك، بحسب عبير فؤاد.

برج العقرب

امرأة برج العقرب تتصف أنها شخصية حساسة وكتومة لما بداخلها، ولكن كونها لديها طبع الشك فتصبع نكدية.

برج الحوت

امرأة برج الحوت شخصية حساسة وكذلك وصفتها عبير فؤاد بأنها «قماصة» لذلك نكدية، إلا أنها متسامحة وعاطفية، بحسب وصف خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج الحمل

امرأة برج الحمل شخصية معتدة بنفسها جدا، لذا تميل إلى الغضب، وتتصف بأنها لديها روح قتالية وإصرار لذا تكون نكدية.