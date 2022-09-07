«لو طفلك أكلته ضعيفة».. اعرفي إزاي تغذيه بطريقة سليمة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأمهات تعاني من سوء التغذية عند طفلها ورضيعها في مرحلة الطفولة حتى بدء مرحلة الشباب، إذ تجد الابن والابنة يبدون بجسد هزيل أغلب الوقت، فضلًا عدم الرغبة في تناول الطعام باستمرار، ما يجعله يدخل في حالة مرضية سيئة.

وتحدث الدكتور أشرف قاسم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عن عن أفضل الحلول والإجابات لمشاكل حديثي الولادة، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز»، إذ يقول: «لازم الطفل اللي مبياكلش كويس، ترجع الأم لطبيب وتنقله صورة وحالته، وهو هيقدر يحدد الأسباب، بداية من وزن الطفل ومن هنا بيبدأ يقيس منحنى النمو، بمعنى في سن معين بيكون الوزن كذا، واللي بيختلف من البنت للولد، التاريخ مسألة مهمة، ممكن البنت مبتاكلش من وجه نظر الأم، وممكن مبتاكلش كويس زي الأكل الصحي السليم».

أسباب قلة تناول الأطفال للطعام

«التاريخ المرضي والاستفسار والسؤال بدقة..بتاكل ايه ووزن الطفل كام»، أسئلة مهمة حددها الدكتور أشرف قاسم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أثناء استضافته في برنامج «جروب الماميز»، للحديث عن أفضل الحلول والإجابات لمشاكل حديثي الولادة، في التغذية، إذ يقول: «الطول والوزن شيء أساسي لمعرفة إذا كان الطفل معدل نموه طبيعي أم لا، أسلوب التغذية بيفرق، وفي حالة وجود خلل في المنحى، لا بد من إجراء فحوصات بدءًا من التمثيل الغذائي عند الطفل هل سليم أم لا، انتهاءً بهرمون النمو، كل ما تتعمل بدري، كل ما تُكتشف بدري، كل ما التدخل يأتي بنتائج هايلة، لا بد من طمأنة الأم لأن أغلب الكلام يُقال لها من المحيطين بها، خاصة الجدة والجد والجيران».

نصائح خاصة للأمهات

قدم الدكتور أشرف قاسم، نصائح خاصة للأمهات، إذ يقول: «يجب على الأم تهون عن نفسها، وتروح لدكتور الأطفال، ويقولها إيه الحاجات الواجب القيام بها والفحوصات المطلوب القيام بها، فضلا عن التغيير في نظام الأكل والاعتماد على الفيتامينات متعددة الأنواع».