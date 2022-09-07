«جابت له حاجة بيحبها».. زوجة أحمد سعد تفاجئه بهدية عيد ميلاده مع صاحبة السعادة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد بهدية احتفالًا بعيد ميلاده وذلك خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «dmc».

وطلبت إسعاد يونس من أحمد سعد خلال الحلقة بأن يغمض عينيه ويمشي معها بدون أن ينظر أمامه حتى فوجئ بزوجته قائلة «كل سنة وانت طيبة يا حمادة» وقدمت له هدية عيد ميلاده «موتوسيكل».

فرحة أحمد سعد بالمفاجأة

وأبدى أحمد سعد فرحته بهذه المفاجأة بمناسبة عيد ميلاده وعيد زواجه أيضًا وتفاجأ بعدما شاهد الهدية قائلًا: «الله..إيه ده ..ده جابت لي الموتوسيكل اللي بحبه»، مؤكدًا أنه كان يتمنى اقتناء دراجة نارية مثلها ليذهب بها للجيم.

وحكى أحمد سعد عن موقف طريف حدث له حينما ذهب لأحد حفل زفاف في أحد الأقاليم وأثناء غنائه «بحبك يا صاحبي» اجتمع الحضور معه على المسرح وفور ما قال «بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي» وقع المسرح وانهار بهم جميعًا.