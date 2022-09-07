أضراره أكثر من فوائده.. تعرف على خطورة تناول الماء المثلج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يوصي خبراء التغذية دائمًا بشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا لصحتك الجسدية والعقلية، لكن هل شرب الماء البارد بانتظام يؤثر سلبًا على صحتك؟ تشير الأبحاث إلى وجود بعض المخاطر والفوائد لشرب الماء البارد، وفيما يلي أبرز تلك الفوائد والمخاطر محتملة بحسب موقع المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، الأمريكي المتخصص في عرض موضوعات صحية طبية.

أضرار شرب الماء المثلج

الماء البارد قد يتسبب في تقلص معدتك، ما يجعل عملية الهضم صعبة.

في دراسة صغيرة نُشرت في مجلة Chest، وجد أن تناول الماء البارد يجعل مخاط الأنف أكثر سمكًا، ما يجعل من الصعب مرور الهواء عبر الجهاز التنفسي.

وفي نفس الدراسة تلاحظ أن استهلاك الماء الساخن (أو المشروبات الساخنة، مثل حساء الدجاج) تسهل عملية التنفس، كما وجد أن الماء البارد يؤدي إلى تفاقم مشكلة المخاط لدى الأفراد المصابين بالبرد أو الأنفلونزا.

في دراسة أخرى، ربط شرب الماء البارد بالصداع النصفي لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من هذه الحالة.

قد يؤدي تناول الماء البارد أيضًا إلى تفاقم الألم المرتبط بالشلل.

وفقًا للطب الصيني، يُعتقد أن شرب الماء البارد مع الوجبات يؤدي إلى حدوث خلل داخل الجسم، وبالتالي، يتم تقديم وجبات من الثقافة الصينية بالماء الدافئ.

هناك اعتقاد شائع آخر وهو أن شرب الماء البارد لا يساعد بالضرورة في تبريد جسمك في يوم صيفي حار، حيث لا توجد أدلة علمية كافية في هذا الصدد.

على الرغم من أن الماء البارد يبدو أنه يضر أكثر، إلا أن له فوائد معينة.

فوائد تناول الماء المثلج

يوازن درجة حرارة الجسم بعد التمرين

يوفر تناول الماء المثلج الطاقة اللازمة لك في يومك

قد يعزز إنفاق الطاقة لدى الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن