تعرف على شكل اللحية المناسب لك حسب وجهك.. «جربت البيضاوية؟»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تربية اللحية أمر يحرص عليه الكثير من الرجال، إذ أنها تساهم في الحصول على مظهر جذاب، إلى جانب منح الشعور بالثقة في النفس بالكثير من الأحيان، لكن قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في اختيار قَصة مناسبة للحية لتتناسب مع شكل وملامح الوجه.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي للماركة العالمية الشهيرة gillette، تلك مجموعة من أشكال قصات اللُحى التي يمكن اختيارها، حسب شكل الوجه الخاص بك.

1- أنماط اللحية المربعة

هناك طرق مختلفة لتعزيز الوجه المربع من خلال إنماء لحية تكمله، سيعطيك اختيار نمط اللحية المناسب للوجه المربع مظهرًا أنيقًا، بشرط أن تعتني به وتحافظ عليه بشكل صحيح، وذلك من خلال إبقاء لحيتك قصيرة على الجانبين، حيث يمكنك الحلاقة أو التشذيب بخطوط حادة ودقيقة بالقرب من عظام الوجنتين.

2- أنماط اللحية المستديرة

قد يكون اختيار اللحية المناسبة للوجه المستدير أمرًا صعبًا بعض الشيء في بعض الأحيان، فمن المفترض أن تجعل اللحى وجهك يبدو أنحف، إذ أنه يمكنك تشذيب لحية كاملة مع شارب منفصل فهذا هو الأسلوب المثالي للحية الوجه المستدير.

3- أنماط اللحية البيضاوية

يعد هذا النمط من اللحية من الأشكال المثالية التي تتناسب مع جميع أشكال الوجه، كما أنها تعطي مظهرا جذابا.