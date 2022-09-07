«الإفتاء» تجيب.. هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أمور كثيرة تتعلق بالشؤون الإسلامية والدينية، يحاول المسلمون البحث عن إجابات للأسئلة التي تدور في أذهانهم، حتى لا يقعوا في إثم أو ارتكاب أخطاء تخالف الشرع والدين، لذا يحاولون استشارة أهل الدين والفقهاء والعلماء، في الحياة الدنيوية والشعائر كالصلاة والزكاة والحج والمواريث والعادات وغيرها من الأمور التي تتعلق بالحياة والدين، فضلا عن الأمور التي تبطل الصلاة والأمور التي تتعلق بكلا الجنسين الرجال والنساء.

هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر؟

وكانت لجأت إحدى الفتيات لدار الإفتاء المصرية، باعتبارها المرجع الديني الذي يلجأ إليه المسلمون، في استفساراتهم المختلفة، عبر خاصية «البث المباشر»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من إحدى السيدات، تقول خلاله: «هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة؟»، حتى لا تقع في إثم وذنب تخالف به الشرع والدين والسنة.

وردت دار الإفتاء المصرية، على السؤال الوارد إليها، بما ورد في الحديث والسنة، كالتالي: «صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بربع ساعة، وبعد 20 دقيقة من الشروق ممكن الانسان يبدأ في صلاة الضحى، وقت السماع حتى قبل أذان الظهر بـ5 دقائق».

«الإفتاء» ترد

وتابعت دار الافتاء المصرية، خلال الرد على السؤال الوارد إليها، بتوضيح عدد ساعات ركعات الضحى، إذ يقول: «عدد ركعات صلاة الضحى أقلها ركعتين وأكثرها 8 ركعات، وقيل 12 ركعة، ممكن الإنسان يصلي ركعتين أو 4 أو 6 ركعات أو 8».

وحسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل حول إجازة أداء صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة، إذ تقول: «يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، إنما قبلها بحوالي 5 دقائق لا يجوز، لانها من الأوقات التي تُكره فيها الصلاة».