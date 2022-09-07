تشعر بالتعب المستمر والخمول؟.. اعرف أسباب هذه المتلازمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن متلازمة التعب (Fatigue Syndrome) تعني الشعور المستمر بالتعب والإرهاق والخمول على الرغم من الراحة والنوم الكافي، مما يعيق المرء عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأوضح المركز الألماني أن الأطباء يعتقدون أن أسباب متلازمة التعب تكمن في التغيرات الطارئة على الجهاز العصبي المركزي (مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد) والتغيرات الطارئة على جهاز الغدد الصماء (أمراض الغدة الدرقية) وعدم انتظام الجهاز المناعي (مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية الجهازية) والعمليات الالتهابية (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والفيبروميالجيا).

ومن الأسباب المحتملة الأخرى فقر الدم وسوء التغذية واضطرابات النوم الشديدة (مثل انقطاع النفس أثناء النوم) وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبسبب الشعور المستمر بالتعب يواجه المصاب بمتلازمة التعب صعوبة في أداء أبسط مهام الحياة اليومية مثل تنظيف الأسنان والطهي، مع تراجع القدرة على بذل المجهود، بالإضافة إلى تدهور الأداء الذهني وأداء الذاكرة، مما يتسبب في تقييد الحياة الوظيفية والشخصية على حد سواء.

ويمكن مواجهة متلازمة التعب بواسطة العلاج الدوائي، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ حيث إنها تزيد من اللياقة البدنية وتعمل على تقوية البنية العضلية.