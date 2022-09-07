تعرفي على فوائد زيت التنظيف لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن زيت التنظيف “Cleansing Oil” يعد سلاحا فعالا للقضاء على شوائب البشرة مثل الإفرازات الدهنية الزائدة وبقايا المكياج والبكتيريا وأضرار أشعة الشمس والتأثيرات البيئية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت التنظيف يعمل على تنظيف البشرة بعمق وعلى نحو لطيف في الوقت نفسه، فضلا عن أنه يعتني بالبشرة ويمنحها ملمسا أملسا ينطق بالأنوثة.

وأضافت "فرويندين" أن زيت التنظيف يعد أفضل من مستحضرات التنظيف التقليدية مثل الرغوة أو الجِل، والتي غالبا ما تحتوي على ما يعرف "بالمؤثرات السطحية" (Surfactants)، وتهاجم العديد من هذه المنتجات طبقة الحاجز الواقية، وهي الطبقة الدهنية، التي تحمي البشرة من البكتيريا والجراثيم.

ولتحقيق أفضل نتيجة ممكنة ينبغي بعد استخدام زيت التنظيف تطبيق تونر وكريم عناية مرطب.