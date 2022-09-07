عارضة أزياء محجبة تحظى بشهرة واسعة بعد التصوير مع ميجان ماركل وهاري

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صنعت عارضة الأزياء المسلمة حليمة عدن، التاريخ لنفسها والتي التقطت صورة سيلفي مع ميجان ماركل والأمير هاري، حليمة عدن تبلغ من العمر 24 عامًا، نشأت في مخيم للاجئين في كينيا، وأصبحت أول امرأة ترتدي بوركيني لصالح مجلة Sports Illustrated وتركت المدرج لأنه أضر بها وبالدين.

تفاصيل التقاط صورة سيلفي مع ميجان

التقطت عدسات الكاميرات ميجان ماركل والأمير هاري صورة سيلفي مع عارضة الأزياء حليمة عدن أثناء حضورهما قمة One Young World في مانشستر، وتم تصوير الدوق، 37 عامًا، ودوقة ساسكس، 41 عامًا، اللذان ألقيا خطابًا رئيسيًا في الحدث في قاعة بريدجووتر، وهما يلتقطان الصورة مع الشابة البالغ من العمر 24 عامًا بعد خطاب ميجان، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووثقت الكاميرات لحظة حضنت فيها ميجان، وهي أم لطفلين حليمة عدن قبل أن ترفع هاتفها وتلتقط صور سيلفي مع عائلة ساسكس عند مغادرتهم المسرح، المستشارة الصومالية التي ولدت في مخيم للاجئين في كينيا، انتقلت إلى الولايات المتحدة عندما كانت في السابعة من عمرها.

وكانت أول امرأة ترتدي الحجاب تشارك في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا، وشاركت الصورة على Instagram مع تعليق: هذا ما يدور حول One Young World، مناصرة قادة العالم الشباب وهم يشرعون في هذه الرحلة لتحويل العالم، كان لقاء ميجان والأمير هاري أمرًا لا يصدق، إنها أبعد من أن تكون مصدر إلهام.

بدت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا، التي تصدرت حملات لملصقات ملابس Rihanna وKanye West، رائعة في بلوزة بيضاء وبنطلون أسود واسع الساق بينما كانت تتجمع لالتقاط صورة مع المتحدث الرئيسي.