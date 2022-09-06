عادات تزيد من رائحة العرق الكريهة.. تجنبها خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يتسبب فصل الصيف في ظهور رائحة العرق الكريهة والتي تسبب الإحراج للعديد من الأشخاص وتجعلهم في حالة نفسية سيئة، ولكن هل يمكن لبعض العادات أن تزيد من رائحة العرق.

النظام الغذائي

أن تناول الأطعمة الغنية بالكبريت، قد تزيد من ظهور الرائحة الكريهة، وذلك لأن الكبريت يفرز رائحة مثل البيض الفاسد، ومن الأطعمة الغنية به، البصل، الثوم، الكرنب، البروكلي، القرنبيط، اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى بعض المسببات الأخرى، ومنها الكافيين، التوابل مثل الكاري والكمون، الأطعمة الحارة، الكحوليات، وذلك وفقًا لما ذكره clevelandclinic.

عدم الاهتمام بالنظافة

عدم الاهتمام بالنظافة من خلال تجنب غسلها بالصابون المضاد للبكتيريا، وبالتالي يتعرق الشخص أكثر، نظرًا للبكتيريا الموجودة على الجلد بانتظام.

شعر الابط

يعد الشعر من العوامل المحفزة للبكتيريا للتواجد أسفل الإبطين، وبالتالي يتسبب ذلك في التعرق وخروج رائحة كريهة تستمر لفترة طويلة.

التوتر

يتسبب الشعور بالتوتر بتنشيط الغدد المفرزة، وبالتالي تزيد من ظهور العرق والرائحة الكريهة.

الملابس

عدم ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، لا يسمح للبشرة بالتنفس،وبالتالي يزيد من التعرق والرائحة الكريهة.

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