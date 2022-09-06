احذر.. فقدان الوزن بهذه الطريقة يسبب الإصابة بالكبد الدهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعًا إن زيادة الوزن مرتبط بخطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك الإصابة بالسرطان ومرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن في حين أن فقدان الوزن مفيد لك في كثير من الحالات، فإن هناك طريقة واحدة يمكن أن تكون ضارة بصحتك.

في التقرير، نكشف لكم إن فقدان الوزن بسرعة يعد عامل خطر للإصابة بمرض الكبد الدهني، وفقًا لموقع "bestlifeonline".

ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو اضطراب شائع في الكبد يحدث عندما يصاب الشخص بتراكم الدهون في الكبد، دون علامات الالتهاب أو تلف الكبد.

والالتهاب وتلف الكبد الناتج عن التهاب الكبد الدهني غير الكحولي يمكن أن يسبب تليفًا أو تندبًا في الكبد، حيث يتندب الكبد ويتلف بشكل دائم، إذا أدى تليف الكبد إلى فشل الكبد، فقد تحتاج إلى عملية زرع كبد.

الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي لديهم فرصة متزايدة للوفاة لأسباب تتعلق بالكبد.

- هذه الحالة الأكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن:

يشير مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى أنه إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فرص الإصابة ومضاعفاتها تصبح أعلى.

هذه الحالة موجودة في ما يصل إلى 75 % من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، وفي أكثر من 90 % من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

لهذا السبب، فإن فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة هو أحد أفضل الطرق لعكس آثار NAFLD وتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة، وفقًا للخبراء.

في حين أن فقدان الوزن قد يساعدك جيدًا على تجنب المضاعفات الخطيرة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، يحذر الخبراء أيضًا من أن فقدان الوزن بسرعة، لأنه يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الإصابة بهذا المرض ومضاعفاته.

لهذا السبب، يوصي باتباع إرشادات معينة لفقدان الوزن بشكل آمن وتدريجي، مع التركيز على تناول الأطعمة الصحية، تتضمن هذه الإرشادات:

1. الحد من تناول الدهون، التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وتزيد من فرص الإصابة بالسمنة.

2. من الضرروي أيضًا علاج أي حالات صحية ذات صلة قد تعرضك لخطر أكبر، قد يشمل ذلك مرض السكري، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، والغدة الدرقية غير النشطة، والغدة النخامية غير النشطة، وتوقف التنفس أثناء النوم.

3. استشارة الطبيب المختص إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت هناك حالة صحية لديك يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ومضاعفاته.

لماذا تنبح الكلاب عند رؤية بعض الأشخاص بينما تتجاهل غيرهم؟

نوع شهير من الشاي تناوله يوميا يعزز صحة الدماغ والعظام

في موسمه.. ماذا يحدث لجسم الرجل عندما يأكل التين الشوكي؟

ظهور الشامات بالجسم.. 6 علامات تعني أنها خطر وتستدعي زيارة الطبيب

ما الذي قد يحدث لجسمك إذا قررت تناول الأرز يوميا؟