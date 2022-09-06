منها ألم الحلق.. أعراض غير ملحوظة تكشف الإصابة بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يعرف كثيرون أن أمراض القلب لها أعراض مختلفة عن الألم الشديد في الصدر، فبعض العلامات يصعب على المريض ملاحظتها.

إن أمراض القلب بدون أعراض هي بشكل عام نوبة قلبية خفيفة جدًا وتستمر لفترة قصيرة، ويتجاهلها بعض المرضى لأنهم يعتقدون أن هذا المرض ليس خطيرًا.

ووفقا لما جاء في موقع webmed، عناك بعض الأعراض غير الملحوظة تكشف الإصابة بمرض القلب، كالتالي:

ألم الحلق

ربما يكون ألم الحلق، ناتجا عن مشكلة في العضلات أو نزلة برد أو مشكلة في الجيوب الأنفية، لكنه قد يكشف أيضا عن مشكلة في القلب.

الدوخة

يمكن أن تكشف الدوخة عن مشكلة في القلب، إذا شعرت فجأة بعدم الاستقرار وتعاني من ضيق في الصدر أو صعوبة التنفس، فاتصل بالطبيب على الفور.

الغثيان والتعرق البارد

عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بالأنفلونزا أو نزلات البرد من ألم في المعدة وغثيان وكثير من التعرق البارد، ويمكن أيضًا أن يشعر بهذه الحالة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب دون أعراض.

عدم الشعور بالراحة

علامات أمراض القلب بدون أعراض لا تستهدف دائمًا عضو القلب، ففي بعض الأحيان، يمكن أيضًا الشعور بأعراض أمراض القلب في جميع أجزاء الجسم، ليصبح من الصعب اكتشاف هذه المشكلة الصحية، فقد يمكن أن يظهر الشعور بالإعياء الذي يشعر به الأشخاص المصابون بأمراض القلب في الذراعين والرقبة والظهر والفك والمعدة، كما يمكن أن تختلف الأعراض، ففي بعض الأحيان يكون هناك من يشعر وكأنه يتعرض للضغط على ظهره، أو أنه مشدود مثل ربطه بحبل.

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