"أول مرتب.. واعتبريها صدقة".. فتاة ترسل حوالة بنكية بالخطأ لشخص غريب (فماذا فعل؟)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

الراتب الأول بعد الحصول على وظيفة ليس مهمًا فحسب، بل يجب تذكره دائما، في حين أن البعض قد يحتفل به من خلال تدليل أنفسهم بهدايا، قد يرغب البعض الآخر في منح جزء من رواتبهم لوالديهم.

قررت فتاة ماليزية أن تهدي والدتها أول راتب لها، بعد أن حصلت عليه، عبر حوالة بنكية، غير إن خطأ غير مقصود أرسل المبلغ المالي إلى رقم حساب مصرفي غير معروف، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

في مقطع فيديو منشور على "تيك توك"، قالت الفتاة التي تدعى فهد بستاري: "اليوم حصلت على راتبي الأول، لكن لم يكن الأمر بالقدر الذي كنت أعمل فيه لبضعة أيام، أوصلت المال إلى والدتي، ولكن باختصار القصة الطويلة، قمت بطريق الخطأ بتحويله إلى شخص آخر".

كانت "فهد" متحمسة لتلقي راتبها الأول في رغبتها في إرسال أول راتب لها إلى والدتها، ولكن لم تقم حتى بالتحقق من الهوية قبل تأكيد التحويل، ثم أرسلت الإيصال إلى والدتها، أخبرتها الأم المرتبكة أنها لم تتلق أي نقود وسألت لمن حولته.

قدمت والدتها رقم هاتف المستلم وتواصلت "فهد" مع الشخص، بعد شرح الموقف للمتلقي، قال لها اعتبريها "صدقة".

في مقطع الفيديو، ذكرت أن الشخص أعاد المال في اليوم التالي بـ "دراما صغيرة".

على الرغم من أن المستلم وعد في النهاية بإعادة الأموال، قالت الفتاة إنها أرسلت رسالة طويلة بكلامها، تشرح أهمية المال، وبعد ساعات، تلقت رسالة من الطرف الآخر مفادها أنهم أعادوا الأموال.

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