«القومي للمرأة»: مصر تشهد حراكا مجتمعيا لمواجهة العنف ضد السيدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن أي انتهاك ضد المرأة، يسمى عنفا ضدها، وفقا للتعريف المذكور في القانون، لافتة إلى أن المجلس يعمل منذ سنوات على التوعية.

سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة

وأوضحت «عبد المنعم»، خلال استضافتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمنعقد تحت عنوان «سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة»، أن الشأن القانوني في مصر، تطور في السنوات الأخيرة، وتم تغليظ قوانين التحرش وختان الإناث والعديد من القوانين التي تواجه انتهاك حقوق المرأة المالية، بما يؤكد أننا في حالة حراك مجتمعي ضد العنف ضد المرأة.

ولفتت إلى أن السيدة أو الفتاة اليوم أصبحت تحصل على حقوقها دون خوف، وأجهزة الأمن تتحرك في جرائم التحرش بشكل أقوى، وتراجع كاميرات المراقبة في الشوارع والميادين لضبط المخالفين للقوانين.

تحديات مجتمعية أمام قضايا العنف

وأشارت مدير مكتب شكاوى، إلى أنه لا تزال هناك تحديات أمام المجتمع، خاصة أن البعض يحاولون الحفاظ على المتحرش وعدم تعريضه للحساب القانوني تحت مسميات «عشان مستقبله مايضيعش».