5 نصائح لفقدان الوزن.. أبرزها الحفاظ على وجبة الإفطار

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد السِمنة من الأزمات الشائعة التي يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم، فإلى جانب فقدان الشخص للياقته البدنية، تجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة كالقلب، والسكري، والسرطانات المختلفة.

نصائح لفقدان الوزن

ولفقدان الوزن، يبحث الكثير من أصحاب السِمنة عن طرق فعالة وآمنة تساعدهم على الأمر بصورة صحية وسريعة، ومن بينها اتباع بعض الخطوات التي نستعرضها في السطور الآتية، وفق صحيفة «ذا صن» البريطانية:

1- لا تفوت وجبة الإفطار

إن تخطي وجبة الإفطار لن يساعدك على إنقاص الوزن، وهو ما أكدت عليه الدكتورة مريم حمدي، أخصائية التغذية، خلال حديثها لـ«هن»، موضحة أن عدم تناولها يُفقد الجسم العديد من العناصر الغذائية الأساسية، وهو ما قد يدفع الشخص لتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم لشعوره بالجوع ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

2- تناول الطعام بانتظام

تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم يساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، كما أنه يقلل من الرغبة في تناول أي وجبة خفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

3- تناول الكثير من الفاكهة والخضروات

يعد الحصول على 5 حصص من الفاكهة والخضروات في اليوم أمرًا أساسيًا، وذلك لأنها منخفضة في كل من السعرات الحرارية والدهون والألياف.

4- شرب الماء بكميات كبيرة

يساعد شرب الماء بكميات كبيرة على حرق السعرات الحرارية بصورة كبيرة.

5- تناول نسبة عالية من الألياف

إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف مثل الفاصوليا والعدس والفواكه المجففة والتوت، فمن المحتمل أن تشعر بالشبع لفترة أطول.