طرق بسيطة لتكثيف الفراغات الأمامية للشعر.. «من الطبيعة ومش مكلفة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعتبر تساقط الشعر من الأمور الشائعة بين جميع الأجناس، لكن ظهور بعض الفراغات أمر يثير مشاعر الإحراج والإحباط لدى الكثيرين، كما أنه يقلل الثقة بالنفس خاصة عند حدوث الأمر بالجهة الأمامية، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن طرق بسيطة لتكثيف الفراغات الأمامية للشعر، وذلك حفاظًا على مظهرهم الجذاب.

وهناك طرق بسيطة لتكثيف الفراغات الأمامية للشعر، يمكن الأخذ بها واتباعها في المنزل، وذلك حسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

أسباب حدوث فراغات الشعر

تتعدد الأسباب الصحية التي تؤدي إلى تساقط الشعر بصورة كبيرة، وتُحدث فراغات ملحوظة خاصة من الجهة الأمامية، ومن بينها:

- الشعور بالضغط العصبي.

- الحالات الطبية الموروثة أو المتعلقة بجهاز المناعة في الجسم.

- عدم انضباط مستويات الهرمونات.

- بعض العوامل السلبية بصحة الجلد.

طرق بسيطة لتكثيف الفراغات الأمامية للشعر

ويمكن اتباع بعض الطرق البسيطة لتكثيف الفراغات الأمامية للشعر، من خلال استخدام الوصفات الطبيعية، ومنها:

1- زيت إكليل الجبل

يحتوي زيت إكليل الجبل على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تحسين الدورة الدموية، لذا فهو خيار طبيعي لعلاج تساقط الشعر، افركي كمية صغيرة برفق على أماكن الفراغات كل ليلة، أو ضعي في اعتبارك استخدام الشامبو الطبيعي الذي يحتوي على الزيت أيضًا.

2- زيت النعناع

يعزز أيضًا زيت النعناع من نمو الشعر، فقط ضعيه على فروة رأسك، ووزعيه جيدًا.

3- الصبار

يساعد الصبار أيضًا في إعادة نمو الشعر وحماية فروة الرأس من الأمراض.