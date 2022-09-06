مذيعة أمريكية تتعرض لوعكة صحية مفاجئة على الهواء.. «منعتها من الكلام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف صعب تعرضت له مذيعة أخبار أمريكية على الهواء، وذلك بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة، وهو ما ظهر خلال قراءتها للنشرة الإخبارية، ما أثار دهشة متابعيها، وكذلك خوفهم وقلقهم عليها.

تفاصيل الأزمة الصحية للمذيعة

وحسب ما ذكرت شبكة nbcnews الأمريكية، فأن مذيعة الأخبار التي تدعى جولي تشين، أصيبت بجلطة دماغية على الهواء مباشرة خلال تقديمها النشرة الإخبارية بولاية أوكلاهوما، إذ بدت عليها أعراض التعب بشكل مفاجئ خلال حديثها.

وتلعثمت المذيعة بشكل واضح، وبدت وهي تحاول الحديث لكنها أغمضت عينيها ورأسها مالت إلى الأمام، وفقدت الوعي تماما.

المذيعة تكشف عن سبب تعبها المفاجئ

وبعد علاج المذيعة الأمريكية واستعادتها لصحتها بشكل تدريجي، كشفت عن تفاصيل ما تعرضت له، في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أخذت الأمور منعطفًا في غضون عدة دقائق خلال نشرة الأخبار، أولاً فقدت الرؤية الجزئية بإحدى العينين، بعد ذلك بقليل تخدرت يدي وذراعي، وعلمت أنني في مشكلة كبيرة عندما لم يتمكن فمي النطق بالكلمات التي كانت أمامي مباشرة على جهاز التحكم عن بعد».

وتابعت المذيعة: «بعد نقلي للمستشفى تبين أنني أصبت بسكتة دماغية، لكنهم تمكنوا من إنقاذ حياتي على الفور».