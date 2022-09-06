أغرب أنواع الشاي في العالم.. أحدها مصنوع من "الفضلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

الشاي من المشروبات المفضلة لدى معظم الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ وما يحمله من فوائد صحية، ولكن يجهل البعض أن هناك أنواع غريبة من الشاي حول العالم.

شاي روث الباندا

لا يعتبر الشاي مصنوع من روث الباندا نفسه، ولكن عند زراعة الشاي، يتم استخدام روث الباندا كسماد في مقاطعة يان في سيتشوان، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ndtv".

الثوم

يعتبر شاي الثوم غني بالعناصر الغذائية الهامة، ويتم صنعه من خلال غلي فصوص الثوم مع الشاي، وإضافة العسل لجعل مذاقة لذيذ.

الطماطم بالنعناع

عادة ما يتم صنعة من خلال نقع الطماطم والنعناع مع الشاي، وتم وصف طعمه بأنه يشبه إلى حد ما شرب وعاء من الحساء.

شاي فضلات الحشرات

يعتبر هذا الشاي مصنوع من فضلات يرقات عثة الحبوب التي تتغذى على أوراق الشاي العضوية.

شاي الكومبوتشا

يصنع هذا الشاي من البكتيريا والخميرة مع الشاي الأسود، حيث يعتبر من الشاي الحامض، واشتهر خلال السنوات الأخيرة.

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