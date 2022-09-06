كيف تكتشفي مهارات ابنك الموسيقية؟ 4 منتجات تساعدك على ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - للموسيقى العديد من الفوائد الرائعة للأطفال، فهي تساهم في جميع مجالات نمو الاطفال، وتساعد على تطوير مهاراتهم الفكرية والاجتماعية والعاطفية والحركية واللغوية التي تعتبر مهمة في مراحل النمو.

وعليكِ أن تعرفي أن لكل طفل موهبة يولد بها، فقد تلاحظين هذه القدرات الطبيعية في طريقة التعلم والتطور السريع، فعلى سبيل المثال يتعلم الرسم أسرع من غيره، أويميل إلى سماع الموسيقي بشكل كبير ويستمتع بها

هنا سنقف قليلاً، ونبدأ بتشجيعه، وتوفير بعض الأدوات التي تساعده في تنمية موهبته، وتناسب سنه.

في هذا التقرير نرشح لكي بعض الآلات الموسيقية التي تساعد طفلك في تنمية موهبته، و الاستمتاع بها، من يدري قد يصبح فنان الغد الذي ننتظره.

أورج بيانو، معه ميكرفون

امنح طفلك متعة غير محدودة مع لوحة المفاتيح الموسيقية الإلكترونية الكبيرة التي تأتي مع ميكروفون، يمكن لطفلك الاستمتاع باللعب بمفرده أو الاتصال بالأصدقاء للحصول على مواعيد للعب الفرقة.

مصنوعة من مواد عالية الجودة للاستخدام طويل الأمد لتصبح لوحة المفاتيح الموسيقية هذه صديقة لطفلك مدى الحياة، يمكن تشغيل لوحة المفاتيح هذه إما بالكهرباء أو بالبطارية.

تصلح للأطفال من جميع الأعمار

بيانو لعبة للأطفال

- مثالية لتطوير خيال الأطفال والبراعة اليدوية

- تساعد على تحسين المهارات الحركية والتنسيق بين العينين واليدين

- توفر ساعات لا حصر لها من المرح والترفيه

- تناسب من عمر سنة فأكثر.

جيتار اطفال

- يتميز بجسمه الخشبي بلمسة نهائية شديدة اللمعان يخلق صوتاً صافياً وواضحاً ومحبوباً.

- حافة مستديرة وجسم على شكل حرف S كلاسيكي لجعل ذراعك.

- مريح أثناء ممارسة التمارين.

- خيوط نايلون ناعمة عالية الجودة لن تؤذي يديك.

- هذا الجيتار مناسب لجميع أعمار الأطفال.

- إنها أفضل هدية للآلات الموسيقية للأطفال والطلاب والأصدقاء والأطفال الذين يرغبون في تشغيل الموسيقى.

- تصميم صغير وخفيف الوزن، وسهل الحمل.

مجموعة طبول للأطفال

مجموعة طبل جاز محاكاة للأطفال تمنح طفلك جوًا من المرح لقضاء أجمل وأروع الأوقات وتساعد على تطوير ذكاءه

تساعد على تدريب القدرات العقلية وتنمية الأهتمام وتطوير الذكاء والسمع والتنسيق بين اليد والعين.

تناسب من عمر 3 سنوات فأكثر

مصنوعة من مواد صديقة للبيئة ، جيدة لصحة الأطفال .